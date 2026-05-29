Il Monza è promosso in Serie A al termine di una finale di ritorno dei playoff di Serie B, tesa e con bel gioco. Nonostante la sconfitta casalinga per 0-2 subita all'U-Power Stadium contro un Catanzaro grintoso e ben disposto in campo, i brianzoli conquistano il salto di categoria grazie al successo per 0-2 ottenuto nella gara d'andata allo stadio Ceravolo e soprattutto al miglior piazzamento nella classifica della stagione regolare.

La squadra allenata da Paolo Bianco partiva con i favori del pronostico, forte del doppio vantaggio firmato da Hernani e Caso nella partita d'andata a Catanzaro in Calabria. Il Catanzaro di Alberto Aquilani, tuttavia, è sceso in campo senza nulla da perdere, mettendo alle corde i padroni di casa. Al 39' Fellipe Jack sblocca l'incontro con un'incornata su assist di Pontisso, gelando lo stadio brianzolo e riaprendo i giochi. Nella ripresa il Monza ha cercato di gestire il possesso palla, ma la pressione dei giallorossi è aumentata. Al 77' il neoentrato Ruggero Frosinini ha raddoppiato , portando il punteggio complessivo sul 2-2 e facendo esultare i tanti tifosi ospiti. Nel finale, l'ultima occasione del Xatanzaro è stata vanificata da un poderoso intervento del portiere del Monza, Demba Thiam che ha salvato il risultato evitando il gol del clamoroso KO e assicurando la promozione ai brianzoli.

I brianzoli cancellano la delusione della retrocessione avvenuta nel 2025, centrando l'immediato ritorno nella massima serie. Il Monza raggiunge così il Frosinone e il Venezia, completando il terzetto delle promosse della Serie B 2025-2026. Il Catanzaro di Aquilani, candidato alla prossima panchina del Torino, esce dal campo tra gli applausi, autore di una stagione straordinaria che si interrompe a un solo passo da una storica impresa.

Il tabellino della finale di ritorno

Monza - Catanzaro 0-2

Marcatori: 39' Fellipe Jack (C), 77' Ruggero Frosinini (C)