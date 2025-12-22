Napoli-Bologna 2-0, gli azzurri si aggiudicano la Supercoppa

Il Napoli si aggiudica la Supercoppa Italiana 2025! Gli azzurri vincono in finale contro il Bologna a Riad e conquistano il secondo trofeo dell’anno. Gli uomini di Antonio Conte passano sui rossoblù grazie alla doppietta di David Neres. Terzo successo nella storia del Napoli, dopo i trofei conquistati nel 1990 e 2014. Con una rete per tempo, il brasiliano firma una finale a senso unico per i partenopei. Niente da fare per la squadra di Vincenzo Italiano: Napoli dominante per tutto i 90 minuti.
