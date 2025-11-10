Napoli, Conte ammonisce: “Parlerò con il club”. Ma De Laurentiis non ha dubbi…

Il clima in casa Napoli non è dei migliori al momento. La situazione in Serie A e in Champions League vede una squadra che sta macinando ma non quanto potrebbe: sono già arrivate cinque sconfitte tra campionato e coppa e l'ultima contro il Bologna è stata scatenante (situazione che anche la sfida contro il Torino ha contribuito ad acuire). I tifosi sono particolarmente tesi, così i giocatori e soprattutto l'allenatore. Al termine della sfida, persa per 2-0, in casa dei rossoblù, Antonio Conte si è lasciato a dichiarazioni che hanno fatto rumore: "Non posso non essere preoccupato: cinque sconfitte da inizio anno sono troppe. Nel calcio il compitino non basta. Dobbiamo affrontare seriamente alcune situazioni e cercare di risolverle. Non c'è da accompagnare un morto. Mi prendo tutte le responsabilità. Alla prima situazione negativa ci siamo sciolti, parlerò anche con il club di questo aspetto. Non vedo energia positiva, ognuno pensa ad un proprio problema. Non sono entrato nei cuori e nelle teste dei giocatori. Ognuno di noi deve ritrovare spirito e cattiveria". Le previsioni, da lì, sono cadute a picco...