Il clima in casa Napoli non è dei migliori al momento. La situazione in Serie A e in Champions League vede una squadra che sta macinando ma non quanto potrebbe: sono già arrivate cinque sconfitte tra campionato e coppa e l'ultima contro il Bologna è stata scatenante (situazione che anche la sfida contro il Torino ha contribuito ad acuire). I tifosi sono particolarmente tesi, così i giocatori e soprattutto l'allenatore. Al termine della sfida, persa per 2-0, in casa dei rossoblù, Antonio Conte si è lasciato a dichiarazioni che hanno fatto rumore: "Non posso non essere preoccupato: cinque sconfitte da inizio anno sono troppe. Nel calcio il compitino non basta. Dobbiamo affrontare seriamente alcune situazioni e cercare di risolverle. Non c'è da accompagnare un morto. Mi prendo tutte le responsabilità. Alla prima situazione negativa ci siamo sciolti, parlerò anche con il club di questo aspetto. Non vedo energia positiva, ognuno pensa ad un proprio problema. Non sono entrato nei cuori e nelle teste dei giocatori. Ognuno di noi deve ritrovare spirito e cattiveria". Le previsioni, da lì, sono cadute a picco...
Napoli, Conte ammonisce: “Parlerò con il club”. Ma De Laurentiis non ha dubbi…
"Leggo sul web la favola delle dimissioni di Conte. Io amo molto i social perché sono un modo contemporaneo e veloce di far viaggiare i pensieri. Ma voi sapete che non sempre i pensieri sono giusti o condivisibili", ha esordito il patron del Napoli in un thread sul proprio profilo X. Sì, perché dopo la sfuriata del tecnico in conferenza stampa, le voci su una sua possibile partenza, con conseguente cambio sulla panchina del Napoli, si sono lasciate andare. Molti coloro che ritenevano imminente il cambio allenatore anche in casa dei partenopei. Il presidente del club azzurro, Aurelio De Laurentiis, ha deciso di lasciare che queste voci corressero per un po', salvo poi esporsi direttamente chiarendo ogni eventuale dubbio: "Tra me e Conte esiste da sempre una sintonia speciale che accomuna uomini che usano le 3 "C"...,che piacciono molto ai napoletani e non solo (il caffè deve essere Caldo, Comodo e Carico, ndr.). Ai tifosi che hanno letto qualche stupidaggine dico: sono orgoglioso di avere al mio fianco, e al fianco del Napoli e dei calciatori, un uomo vero come Antonio Conte, capace di sacrificare ogni secondo della sua vita per la sua professione, con estrema generosità e dedizione. Questa è la garanzia più importante che si possa dare oggi a un club, ai calciatori e a tifosi esigenti come quelli del Napoli".
