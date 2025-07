Napoli, parte male il precampionato: sconfitta 2-0 in amichevole con l’Arezzo

Comincia con il piede sbagliato il precampionato del Napoli di Antonio Conte che perde 2-0 in amichevole contro l'Arezzo, società che milita in Serie C. A Dimaro, in provincia di Trento dove da anni gli azzurri svolgono il ritiro, arriva una sconfitta nel pieno della preparazione della squadra partenopea che forse a sorpresa perde contro un Arezzo non intimorito e che segna un gol per tempo, prima con Pattarello e poi con Varela. Nel Napoli era assente causa infortunio l'ex giocatore del Torino, Alessandro Buongiorno che non ha quindi potuto aiutare i compagni. L'ex difensore granata potrebbe riabbracciare nel corso dell'estate un suo vecchio compagno di squadra proprio ai tempi del Toro, ovvero il portiere Vanja Milinkovic Savic: i due club sono al momento impegnati in una trattativa.