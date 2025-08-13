Napoli, tra i pali è sfida aperta: Meret o Vanja? Conte chiarisce

Per il Torino, quella di Vanja Milinković-Savić è finora la cessione più onerosa di questa sessione di mercato. Il Napoli ha infatti investito 21 milioni per assicurarsi il portiere serbo, un acquisto di peso che porta in azzurro centimetri, esperienza e carattere. L’ex granata arriva con la determinazione di imporsi subito, forte delle stagioni da titolare in Serie A e di una personalità che non passa inosservata. A contendergli il posto c’è Alex Meret, portiere di casa, due scudetti in bacheca e anni di esperienza partenopea alle spalle. Un curriculum di valore, ma segnato anche da alcune incertezze nelle uscite e negli interventi decisivi, che hanno alimentato discussioni tra tifosi e addetti ai lavori. Durante la conferenza stampa, al termine del ritiro, Antonio Conte ha fugato ogni dubbio: “Si alterneranno”. Una scelta studiata per avere due titolari veri, diversi per caratteristiche, da gestire tra campionato e coppe. L’obiettivo è alzare la competitività interna e seguire il modello dei grandi club europei, dove la porta non appartiene a un solo uomo, ma a chi, partita dopo partita, dimostra di meritarla.