Nazionale, Gattuso in conferenza: “Israele? Dobbiamo giocare. Ahanor e Tresoldi? Vedremo” - immagine 1
Il nuovo CT azzurro Gennaro Gattuso ha parlato in conferenza stampa
Eugenio Gammarino

Il CT della Nazionale italiana Gennaro Gattuso, ha parlato in conferenza stampa in vista del doppio appuntamento degli azzurri contro Estonia e Israele, le due gare valide per le qualificazioni ai prossimi Mondiali 2026. L'ex allenatore di Milan e Napoli, tra le tante cose, si è soffermato sulla delicata sfida contro la selezione israeliana: "Quando parlavo del fatto che non si respirasse una buona aria, mi riferivo all'ambiente che c'è fuori. Martedì andremo a Udine, sapremo che ci sarà pochissima gente e capisco la preoccupazione. Ma sappiamo anche di dover giocare, altrimenti perderemmo 3-0 a tavolino. Sicuramente dispiace vedere cosa succede, gente innocente e bambini che muoiono. Fa male al cuore. Per tutto questo non possiamo certo dire che l'ambiente sia sereno: ci saranno 10mila persone fuori e 5mila dentro. Ma noi dobbiamo andare al Mondiale e ce la metteremo tutta, sarebbe stato bello avere lo stesso entusiasmo di Bergamo, ma so che non è una situazione facile".

Inoltre, il Commissario tecnico italiano ha parlato delle motivazioni per cui ha scelto di richiamare in nazionale Piccoli e Spinazzola (al posto di Zaccagni e Politano) e della possibile chiamata di Ahanor e Tresoldi: "Giocheremo la prima in un modo e la seconda in un altro modo, le scelte sono state fatte su queste basi. Mi dispiace per i giocatori che abbiamo perso, ma sono arrivati giocatori che possono darci una mano. Le scelte sono state fatte pensando a queste gare. Ahanor e Tresoldi? In Atalanta-Club Brugge li ho visti bene. Possono avere la possibilità di vestire la maglia azzurra, ne stiamo parlando col presidente e con Buffon. Ci stiamo lavorando, vediamo se si può fare qualcosa".

