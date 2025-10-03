Nazionale, Casadei ancora fuori dai convocati di Gattuso: i dettagli

Il CT azzurro Gennaro Gattuso ha diramato la lista dei convocati per i match contro Estonia e Israele: nessun granata in lista

Nella giornata di oggi, venerdì 3 ottobre, la Nazionale Italiana allenata dal CT Gennaro Gattuso ha reso noto la lista di giocatori chiamati chiamati per gli impegni validi per la qualificazione al Mondiale 2026. Gli Azzurri torneranno in campo per affrontare Estonia e Israele, avversarie già battute a settembre in occasione delle prime due gare da CT di Ringhio. Per l'occasione Gattuso ha convocato 27 calciatori che dovranno presentarsi al raduno di lunedì 6 ottobre al Centro Tecnico Federale di Coverciano.

Prima chiamata per il centrocampista della Fiorentina Hans Nicolussi Caviglia e per l’attaccante del Bologna Nicolò Cambiaghi, mentre tornano a vestire la maglia azzurra Matteo Gabbia e Bryan Cristante. Sabato 11 ottobre l'Italia scenderà in campo a Tallinn contro l’Estonia e poi ospiterà Israele martedì 14 ottobre a Udine dove già un anno fa le due Nazionali si sono sfidate in Nations League. Per la seconda volta consecutiva, Gattuso non ha convocato nessun giocatore granata.