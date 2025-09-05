Nazionali, il punto: Adams non incide, Masina in campo per tutta la gara

Prosegue la pausa per le nazionali e anche nella serata di venerdì 5 settembre sono stati diversi i granata a scendere in campo con le casacche delle rispettive nazionali. Spazio a Masina con il Marocco, ad Adams con la maglia della Scozia e infine a Perciun, impegnato con la Moldavia. Come sono andate le loro gare? Tutti e tre si giocavano la qualificazione ai Mondiali del 2026.