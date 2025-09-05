tor altre news Nazionali, il punto: Adams non incide, Masina in campo per tutta la gara

Masina gioca titolare con il Marocco, mentre Adams non incide contro la Danimarca. Pochi minuti per Perciun
Piero Coletta

Prosegue la pausa per le nazionali e anche nella serata di venerdì 5 settembre sono stati diversi i granata a scendere in campo con le casacche delle rispettive nazionali. Spazio a Masina con il Marocco, ad Adams con la maglia della Scozia e infine a Perciun, impegnato con la Moldavia. Come sono andate le loro gare? Tutti e tre si giocavano la qualificazione ai Mondiali del 2026.

