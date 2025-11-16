Nazionali: Perciun titolare ma solo per 18′, in campo 90 minuti i due albanesi

Si chiude un'altra serata di sosta per la nazionali, che ha emesso altre sentenze in vista del Mondiale del 2026. Pedersen, Perciun e Asllani, questi sono stati i granata a scendere in campo con le rispettive nazionali. Per qualcuno è stata una serata amarissima e conclusa addirittura nel primo tempo, mentre per qualcuno è stata una notte indimenticabile. Per tutti e tre, in ogni caso, è terminata questa sosta e nei prossimi giorni rientreranno a Torino, in vista della ripresa del campionato di Serie A che vedrà i granata di mister Marco Baroni impegnati lunedì 24 in casa contro il Como di Cesc Fabregas.