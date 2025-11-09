Nitto ATP Finals, Casadei omaggia Zverev con la propria maglia del Torino

Il derby della Mole non è l'unico evento degno di nota a Torino in questi giorni: nel tennis sono iniziate le Nitto ATP Finals, che vedono sfidarsi gli 8 (tralasciando defezioni) migliori tennisti del momento. Il torneo è iniziato proprio oggi, domenica 9 novembre, alle 14:00 con la vittoria di Alcaraz per 2 set a 0 ai danni di De Minaur. Tuttavia, è la sfida delle 20:30 che ha reso protagonista anche Cesare Casadei. In seguito alla vittoria per 2 set a 0 di Zverev sullo statunitense Shelton, il centrocampista granata è stato immortalato nella stessa inquadratura del tedesco, che portava, invece, sulla spalla una maglia del Torino. Così il bel gesto di Casadei ad omaggiare con la propria maglia granata l'attuale terzo tennista nel ranking ATP che ha "agevolmente" ottenuto una vittoria in questa prima giornata dei Nitto ATP Finals. Speriamo che Sinner o Musetti non si offendano...