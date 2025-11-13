Nuova avventura per Mancini: l’ex CT dell’Italia ha firmato con l’Al-Sadd

Roberto Mancini torna ad allenare un club dopo le due esperienze consecutive con le nazionali. L'ex commissario tecnico dell'Italia, con cui ha vinto l'Europeo del 2020, ripartirà infatti dall'Al-Sadd, club qatariota con cui ha firmato fino al 2027. Come detto, per l'ex tecnico di Lazio, Inter, Galatasaray e Manchester City si tratterà di un vero e proprio ritorno. L'ultimo club allenato infatti è lo Zenit San Pietroburgo, esperienza che risale al 2018.