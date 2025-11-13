Roberto Mancini torna ad allenare un club dopo le due esperienze consecutive con le nazionali. L'ex commissario tecnico dell'Italia, con cui ha vinto l'Europeo del 2020, ripartirà infatti dall'Al-Sadd, club qatariota con cui ha firmato fino al 2027. Come detto, per l'ex tecnico di Lazio, Inter, Galatasaray e Manchester City si tratterà di un vero e proprio ritorno. L'ultimo club allenato infatti è lo Zenit San Pietroburgo, esperienza che risale al 2018.
Nuova avventura per Mancini: l’ex CT dell’Italia ha firmato con l’Al-Sadd
C'è il Qatar per l'ex allenatore dell'Italia
Accanto all'allenatore italiano ci saranno due figure note nel suo staff: presenti Cesar, ex Inter e Lazio nonché giocatore guidato proprio dal 'Mancio', e Massimo Maccarone.
