tor altre news Nuova avventura per Mancini: l’ex CT dell’Italia ha firmato con l’Al-Sadd

NEWS

Nuova avventura per Mancini: l’ex CT dell’Italia ha firmato con l’Al-Sadd

Nuova avventura per Mancini: l’ex CT dell’Italia ha firmato con l’Al-Sadd - immagine 1
C'è il Qatar per l'ex allenatore dell'Italia
Piero Coletta

Roberto Mancini torna ad allenare un club dopo le due esperienze consecutive con le nazionali. L'ex commissario tecnico dell'Italia, con cui ha vinto l'Europeo del 2020, ripartirà infatti dall'Al-Sadd, club qatariota con cui ha firmato fino al 2027. Come detto, per l'ex tecnico di Lazio, Inter, Galatasaray e Manchester City si tratterà di un vero e proprio ritorno. L'ultimo club allenato infatti è lo Zenit San Pietroburgo, esperienza che risale al 2018.

Accanto all'allenatore italiano ci saranno due figure note nel suo staff: presenti Cesar, ex Inter e Lazio nonché giocatore guidato proprio dal 'Mancio', e Massimo Maccarone.

Leggi anche
Sfida alla Moldavia e il sogno degli Azzurri, possibilità per tre ex granata
Paura per Oscar: il centrocampista in terapia intensiva per un problema cardiaco

© RIPRODUZIONE RISERVATA