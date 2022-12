Pelé non è a rischio, assicurano le figlie. Lui sui social: “Forza Brasile”

Le condizioni di Pelé sembravano essere critiche secondo quanto riferito dal Brasile nei giorni scorsi. La leggenda brasiliana sembra però stare meglio. Questa è quanto ha riferito la figlia ai microfoni del programma televisivo Fantastico di Rete Globo: "Non è in terapia intensiva, è in una stanza normale, quindi non è a rischio, è in cura. Circa tre settimane fa lui ha avuto il Covid, sta ricevendo tutti i vaccini, ma a causa della chemioterapia è fragile e ha avuto un'infezione ai polmoni, per questo è andato in ospedale".