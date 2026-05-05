Il Pescara è ancora in corsa per la permanenza in Serie B, ma il risultato maturato contro il Padova (1-0) complica, e non poco, la missione salvezza. A fare scalpore però è stato l'episodio relativo al rigore a favore degli abruzzesi. Lorenzo Insigne infatti non ha voluto calciarlo, scatenando così tante polemiche. La reazione della tifoseria più calda non si è fatta attendere: "Partiamo subito con una precisazione doverosa: essere tifosi, essere innamorati della propria squadra non vuol dire avere il prosciutto sugli occhi. Quello che è successo a Padova è semplicemente vergognoso. ci sarebbero mille domande da fare ma probabilmente le risposte, quelle VERE, non arriveranno mai. Se ci sarà la pur minima speranza di raggiungere i play-out sosterremo la squadra come solo noi sappiamo fare, ma, se alla fine qualcosa non dovesse andare come speriamo, TUTTI I RESPONSABILI dovranno pagare".