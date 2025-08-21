Petrachi: “Ecco perchè litigai con Cairo. Torino è stanca, deve decidere cosa fare”

L'ex direttore sportivo del Torino Gianluca Petrachi è tornato a parlare del suo passato in granata. Petrachi ha rilasciato un'intervista a Sportitalia in cui ha parlato, tra le tante cose, del suo passato al Torino e del suo rapporto con il presidente granata Urbano Cairo: “Come in tutte le coppie succede che ci sono momenti up e momenti di down. Lui ha pensato che mi stessi accordando prima della fine del campionato con qualche squadra. In realtà non era così. Io avevo avuto qualche offerta ma non avevo preso nessun accordo perchè in quel momento mi stavo giocando l'Europa. Infatti poi quell'anno il Toro andò in Europa League. Lui lo vide come un tradimento, in realtà non è andata così. Poi il chiarirsi è servito a poco, ormai io avevo preso la mia strada e lui la sua. Sono stato quattro anni senza parlarci. C'è stato un piccolo riavvicinamento quando è morto Sinisa Mihajlovic, perchè eravamo entrambi legati. Poi lo scorso anno abbiamo chiarito, ci sono state anche delle scuse e questo mi ha fatto enormemente piacere perchè ha capito che tutto sommato io mi sono comportato in maniera onesta e seria. Ci siamo chiariti, ora scherziamo e ridiamo, e qualche volta parliamo anche di calcio, è tornato il sereno. Però ora gli ho detto che adesso deve decidere cosa vuole fare. Torino è stanca: o cerca veramente qualcosa di speciale, di mettercela tutta per portare il Torino in Europa, a riprendersi quello che negli ultimi anni si è lasciato per strada oppure deve fare delle valutazioni perchè un clima così ostile nei suoi confronti è diventata una cosa molto pesante, non serve a nessuno".