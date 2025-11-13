Play-off quasi sicuri per l’Italia: la Norvegia batte l’Estonia, adesso…

La Norvegia illude, fino al 50', poi ne segna 4 in 12 minuti, ne subisce uno in altri 2 minuti e chiude la sfida con l'Estonia per 4-1. Un risultato che pone una pietra estremamente pesante sopra la possibilità per l'Italia di qualificarsi direttamente ai Mondiali. Gli Azzurri speravano in un passo falso degli scandinavi ma questo non è successo e così, anche vincendo le sfide contro Moldavia e, appunto, Norvegia, sarà quasi impossibile recuperare uno scarto tra le differenze reti al momento pari a 19 gol. Così la formazione di Gattuso dovrà comunque impegnarsi a dare il meglio ma con la consapevolezza che, a meno di miracoli, non sarà qualificata direttamente dopo questa sosta Nazionali, ma dovrà attendere il sorteggio e poi la realizzazione dei play-off. L'Italia attende, la Norvegia esulta.