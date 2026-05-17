Dopo la Juve Stabia che, nonostante un sontuoso Cacciamani, si fa rimontare 2-2 dal Monza, il Catanzaro mette un'ipotetica ipoteca importante sulla finale play-off di Serie B per conquistare un posto in Serie A. La formazione calabrese in casa, sul campo del Nicola Ceravolo, si impone con una partita perfetta e si avvantaggia non di poco in vista della partita di ritorno che si giocherà a Palermo.

Catanzaro-Palermo 3-0: un passo in finale

La formazione tutta italiana di Alberto Aquilani sblocca il match e in un quarto d'ora si porta sul 2-0 grazie alla doppietta di Pietro Iemmello. Verso lo scadere del primo tempo, sempre Iemmello serve il pallone giusto per il giovanissimo Mattia Liberali che firma il 3-0 e chiude i giochi. Non c'è niente da fare per il Palermo di Filippo Inzaghi che non trova spazio e arriva alla semifinale di ritorno di mercoledì 20 maggio in netto svantaggio.