"A poco meno di due mesi dall'Assemblea elettiva federale del 22 giugno e ormai in vista dell'ultimo giorno per la presentazione delle candidature alla carica di presidente della Figc, calciatori e allenatori hanno maturato un orientamento condiviso individuando in Giovanni Malagò la persona in grado di rispondere alle tante sfide del presente e soprattutto del futuro", affermano all'Ansa AIC e AIAC, rispettivamente sindacato dei giocatori e degli allenatori. "Aic e Aiac auspicano che Malagò sciolga positivamente le sue ultime riserve e sono pronte a ulteriori interlocuzioni che consentano la messa a punto di un programma comune di rilancio della Figc e di tutto il sistema calcistico italiano", conclude il comunicato.

Il punto: mancano B e C

Una presa di posizione accolta favorevolmente da Lega Serie A, che apprezza la convergenza di AIC e AIAC ai 19 club di Serie A che si sono già espressi in favore di Giovanni Malagò come candidato al ruolo di presidente FIGC in luogo dell'uscente Gravina. Il candidato si sente responsabilizzato, fa sapere all'Ansa, e assicura che scioglierà le riserve entro la fine della prossima settimana. Intanto Giancarlo Abete non intende abbandonare la propria idea e si dichiara determinato a prendere parte alla sfida elettorale del 22 giugno, con l'intento di far emergere le problematiche del calcio italiano anche in quella sede. Entrambi i candidati saranno a colloquio nel corso delle prossime settimane con la Serie B e la Serie C, che devono ancora esprimere la propria preferenza. Il 30% di AIC e AIAC, intanto, si aggiunge al 18% di peso del voto di Lega Serie A, a formare un appoggio più che sostenuto per il candidato Giovanni Malagò.