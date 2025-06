Pro Vercelli, il capitano Comi a Superga per omaggiare il Grande Torino

Dopo un campionato di Serie C fatto di alti e bassi in cui sono riusciti a salvarsi ai playout contro la Pro Patria, il capitano dei bianconeri Gianmario Comi ha mantenuto la promessa fatta ai compagni recandosi in bici alla Basilica di Superga. Il 33enne attaccante della Pro Vercelli, cresciuto nella Primavera granata e figlio di Antonio, ex calciatore del Torino, ha realizzato il sogno di andare da Vercelli a Superga in bicicletta, per omaggiare il Grande Torino. L'avventura su due ruote è stata documentata da diverse foto e video che Comi, con la maglia granata, ha postato sul suo profilo Instagram: