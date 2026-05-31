Notte di festa, ma anche di caos e paura nella capitale francese. Secondo le informazioni fornite dalla procura di Parigi, l'episodio più grave si è verificato alle prime luci del mattino, quando il conducente alla guida di una moto ha perso la vita in un incidente stradale. Due testimoni hanno riferito che l'uomo si è scontrato con dei blocchi di cemento posizionati all'altezza di uno svincolo di uscita della tangenziale, in direzione Porte Maillot. Qualche ora dopo, nel sedicesimo arrondissement, si è registrato un altro grave fatto di cronaca. In questo caso una persona è rimasta ferita in modo serio a seguito di un presunto tentativo di omicidio volontario, che sarebbe stato compiuto da quattro individui armati di coltello.

I disordini sono proseguiti per gran parte della notte lungo le strade parigine con la creazione di blocchi stradali, lanci di oggetti contro le forze dell'ordine e continui tentativi di fare irruzione sulla tangenziale. Il bilancio complessivo parla di oltre 200 feriti, tra i quali si contano anche 57 agenti di polizia rimasti contusi durante gli interventi per sedare le violenze. Secondo quanto riportato da Sky, per contenere la situazione, le autorità hanno eseguito 780 fermi totali, trattenendo in stato di detenzione 457 persone.

Fatti imperdonabili: le parole del ministro dell' interno Francese

Sulla vicenda è intervenuto con fermezza anche il ministro dell'interno francese, Laurent Nuñez, che ha condannato duramente l'ondata di violenza gratuita: “La stragrande maggioranza dei cittadini è uscita di casa unicamente per festeggiare in modo pacifico e in quelle situazioni non si è registrato alcun problema. I responsabili dei disordini non sono tifosi del Paris Saint-Germain, ma individui che non seguono nemmeno le partite e che si sono mossi al solo scopo di creare incidenti”. Ci si interroga sul perché in un contesto di festa e di sport tutto debba sfociare nella violenza più becera.

Il lavoro delle forze dell’ordine tuttavia non è ancora finito; infatti, l’allerta resta massima in vista di questa sera. I due volte campioni d’Europa sfileranno per le vie di una Parigi blindata dopo i fatti di ieri sera: saranno infatti schierati 6000 agenti di polizia per scoraggiare qualsiasi nuovo atto di violenza da parte di persone che poco c'entrano con il calcio.