PSG-Tottenham, Supercoppa Uefa ai parigini: decide il rigore di Mendes

A vincere sono i favoriti. Nella competizione che vede sfidarsi le vincenti di Champions League ed Europa League, la prima parte in vantaggio sulla seconda. Così i parigini sono partiti sulla carta favoriti rispetto ai londinesi, e il risultato ha tenuto fede alle aspettative. Nel contesto dello stadio Friuli di Udine, in scena la gara tra PSG e Tottenham, valevole per la Supercoppa Uefa. Il match si è giocato con un contorno di polemica che in Italia ha fatto molto discutere: la situazione Donnarumma. Il portiere titolare dei parigini, infatti, era l'appena arrivato Chevalier, che ha contribuito negativamente al risultato (un suo errore ha portato al secondo gol degli inglesi). La sfida, dunque, ha visto un Tottenham portarsi in vantaggio per 0-2 nei tempi regolamentari, con le reti di Van de Ven e Romero (ex Atalanta). In extremis, però, Lee e, al 94', Ramos hanno riportato la gara in parità: a deciderla i rigori. Sufficienti i 5 rigori standard a determinare la sfida: per il PSG ha sbagliato Vitinha, mentre per il Tottenham Van de Ven e Tel. Così, l'ultimo rigore di Nuno Mendes ha terminato la Supercoppa Uefa, vinta dal PSG. I parigini vincono il trofeo per la prima volta nella loro storia e completano una stagione quasi insuperabile: vittoria in Ligue 1, Coupe de France, Champions League e anche Coppa Uefa. Una sola mancanza: il mondiale per club.