PSG-Tottenham, Supercoppa UEFA: due bambini palestinesi partecipano alla premiazione

In occasione della sfida - valevole per la Supercoppa Uefa - tra PSG (vincente della Champions League) e Tottenham (vincente dell'Europa League), in programma questa sera allo stadio Friuli, la Uefa Foundation for Children ha invitato Tala e Mohamed: due bambini palestinesi rifugiati. Tala è una ragazzina palestinese di 12 anni con problemi di salute, trasferita a Milano per ricevere le cure mediche necessarie. Questo a causa della mancanza - dovuta alla guerra - a Gaza, delle strutture necessarie. Mohamed è un bambino palestinese di 9 anni che ha perso i genitori durante la guerra ed è rimasto gravemente ferito nel corso di un attacco aereo. Anche Mohamed è riuscito a trasferirsi a Milano, con la nonna, e adesso è in cura nel capoluogo milanese. Come raccontato da La Gazzetta dello Sport, entrambi i bambini parteciperanno al fianco del presidente Uefa Aleksander Ceferin alla cerimonia di premiazione della Supercoppa. Inoltre, altri nove bambini provenienti da diverse zone dilaniate dalla guerra (Afghanistan, Iraq, Nigeria, Palestina e Ucraina) e ora rifugiati in Italia parteciperanno alla cerimonia d'apertura. I nove bambini metteranno in vista uno striscione con la scritta “Stop Killing Children – Stop Killing Civilians”: "Basta uccidere bambini, basta uccidere civili".