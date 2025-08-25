Quanto tempo starà out Ciro Immobile? L’esito degli esami

L'ex attaccante di Toro e Lazio è stato sostituito nel match con la Roma

Un fulmine a ciel sereno. Se l'entusiasmo generale ha scaldato il cuore dei tifosi del Bologna, la prima giornata di Serie A ha rovinato completamente l'atmosfera: sconfitta per 1-0 contro la nuova Roma di Gasperini e, come se non bastasse, l'infortunio di Ciro Immobile. L'ex bomber del Toro è stato sostituito a partita in corso dopo solo mezz'ora di gioco: prima un allungo in profondità, poi la smorfia. Gli esami dicono lesione del retto femorale destro, per lui sono previsti due mesi di stop. Nel frattempo Italiano dovrà affidarsi al resto del reparto nell'attesa che il Bologna, come la Serie A, ritrovi uno dei suoi attaccanti di punta.