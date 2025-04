Ranking UEFA, declassata l’Italia: addio ai cinque posti in Champions League

Niente da fare per la corsa al quinto posto in Champions. Seppure già fosse un risultato poco probabile, gli ottimi risultati dell'Inter in Champions e le speranze ancora vive di Fiorentina e Lazio avevano acceso la possibilità per l'Italia di riuscire a mantenere la seconda posizione nel ranking UEFA stagionale. Tuttavia, nonostante Inter e Fiorentina possano proseguire i propri percorsi in Europa, la sconfitta ai rigori della Lazio contro i norvegesi del Bodo Glimt ha sancito la matematica esclusione dell'Italia dalle prime due posizioni, occupate, meritatamente, da Inghilterra e Spagna, che hanno portato rispettivamente 4 e 3 squadre nelle fasi finali delle tre competizioni europee. In questa speciale classifica stagionale, infatti, i ruoli di Germania e Francia erano solo marginali, con un coefficiente rispettivamente di 18,421 e 16,857. Fuori dalla bagarre anche l'Inghilterra, ormai certa di essere prima con un coefficiente di 26,821. La lotta era invece tra Spagna e Italia, ma è terminata in anticipo con lo stanziarsi degli spagnoli a 23,250 di coefficiente e gli italiani a 21,187. Si torna quindi ai tradizionali quattro posti in Champions League, con conseguenze sulle altre coppe. Nella scorsa stagione, infatti, la possibilità per il Bologna di andare in Champions League pur essendo arrivata quinta aveva aperto la possibilità alle romane di partecipare all'Europa League e alla Fiorentina di confermare la qualificazione in Conference da ottava in classifica. La particolare coincidenza con i viola in finale della stessa competizione (in caso di vittoria si sarebbero qualificati per l'Europa League) aveva alimentato le speranze di vedere la nona squadra in classifica qualificata alla Conference. Nel caso dell'anno scorso era proprio il Torino. A causa della sconfitta dei toscani contro i greci dell'Olympiakos queto scenario non si era poi realizzato. Tuttavia, la perdita di un posto in Champions League, come evidente, condiziona anche chi sta dietro, come i granata di Vanoli, per quanto rimanga comunque molto difficile raggiungere lo stesso piazzamento della scorsa stagione. Rimane comunque stabile la seconda posizione dell'Italia nel ranking assoluto. Anche qui l'Inghilterra sembra irraggiungibile, con 112,5 di coefficiente, ma la Spagna a 93,8, la Germania a 86,3 e soprattutto la Francia a 72 permettono all'Italia - che ha un coefficiente di 96,5 - di stare tranquilla. Il rischio sarebbe, infatti, di finire al quinto posto, costringendo una squadra ai preliminari in Champions, ma la Francia è ancora molto lontana.