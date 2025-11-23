Red Bull torna in Serie A dopo la fine del rapporto col Torino

Dopo il Torino tocca all’Inter. La società nerazzurra ha da poco annunciato di aver firmato una partnership triennale con Red Bull, che vede il brand degli energy drink diventare Global Energy Drink Partner del club fino alla stagione 2027/28. L’Internazionale Milano sarà l’unico club italiano affiancato da Red Bull in questa stagione visto che l’accordo con il club granata, invece, è scaduto alla fine della scorsa stagione di campionato. Un anno fa Red Bull e Toro firmarono un accordo annuale per affiancare i giocatori granata durante le partite in un periodo dove erano numerose le speculazioni su un possibile acquisto del Torino da parte della multinazionale austriaca, voci poi smentite da entrambe le parti. Tuttavia, ora Red Bull sarà a disposizione dei giocatori nerazzurri a partire dal derby di domenica 23 novembre contro il Milan. A seguire il comunicato del club.