River Plate, Stefano di Carlo è il nuovo presidente: i dettagli

Stefano di Carlo è il nuovo presidente del River Plate. Con un affluenza record mai registrata prima i 25.890 “soci”(30% degli aventi diritto) con il 61,3% dei voti hanno scelto l’Oficialismo della lista Frente Filosofía River, premiando per il quarto mandato consecutivo l’amministrazione uscente dopo l’era Rodolfo D’Onofrio (due mandati) e quella di Jorge Brito. Un vero e proprio fiume di voti ha investito l’ex vicepresidente di Di Carlo che con i suoi 36 anni sarà il più giovane presidente della storia del Club Atlético River Plate da Antobio Vespucio Liberti. Il suo arrivo rappresenta la continuazione di una gestione moderna, con profonde radici nella storia di River Plate e uno sguardo globale verso il futuro.