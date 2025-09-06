Rolando Bianchi segna…su assist di Francesco Totti: Operazione Nostalgia

Giornata di festa oggi, sabato 6 settembre, allo stadio Oreste Granillo di Reggio Calabria. Questo il luogo prescelto per il raduno di Serie A Operazione Nostalgia, che ha visto schierati in campo - e non - alcuni tra i più grandi giocatori della storia del calcio italiano: ecco che figurano personaggi dal calibro di Francesco Totti, Roberto Baggio, Trezeguet, Iaquinta, Dida, Abbiati, Frey, Camoranesi, Zago, Taibi e tanti altri. Il pubblico del Granillo rivive emozioni colorate d'amaranto grazie alla presenza di Amoruso, Denis, Cozza, Brienza, Di Michele e un ex anche granata: Rolando Bianchi. Proprio quest'ultimo si è reso protagonista nel risultato finale di 2-2 con una grande incornata: un colpo di testa che si è infilato alle spalle di un incolpevole Taibi. Il cross, meraviglioso anch'esso: una pennellata partita dal piede mai impreciso dell'infinito Francesco Totti. Splendida giornata di calcio, sport e comunità che si è consumata in quel del Granillo di Reggio Calabria.