Roma, la nuova “era”con di Gian Piero Gasperini: l’inizio e il nuovo modulo

La nuova Roma: 3-4-2-1

Quello che era stato un marchio di fabbrica del tecnico giallorosso ai tempi dell'Atalanta ora lo si sta vedendo anche nella capitale. Non c'erano dubbi sul modulo, al massimo si poteva ragionare su come avrebbero assorbito le nozioni i giocatori e quali sarebbero state le certezze. La difesa rispetto all'anno scorso non è cambiata: Hermoso, Mancini e Ndicka sono i titolari, in attesa di Ghilardi. A centrocampo Koné ha disputato due ottime gare, affiancato da Cristante (occhio, l'ex Milan ha vissuto una delle sue stagioni migliori proprio con Gasperini all'Atalanta). Sulle fasce Wesley è arrivato e nella prima gara ha convinto. Su Angelino si può parlare invece di una conferma. Soulè è in grande spolvero, ma sarà interessante vedere se Gasperini proporrà l'argentino in coppia con Dybala fin dal primo minuto di gioco. Ferguson in avanti ha convinto: è mancato il gol, ma ha servito l'assist per la rete di Soulè contro il Pisa. L'unica vera domanda sulla Roma è la seguente: l'ambiente resterà tranquillo?