Romiti, Nalli e Laudicino: trasformare il ruolo del tifoso da member a owner

Il ruolo del tifoso nel suo complesso diventa oggetto di studio all'Università degli Studi di Torino. Ieri - lunedì 15 novembre - Massimiliano Romiti (Presidente del comitato Nelle origini il futuro, Consigliere dell’Associazione ToroMio e autore della rubrica RisorgimenToro su ToroNews) è intervenuto insieme a Massimo Nalli (Presidente Suzuki Italia) e Maurizio Laudicino (attuale Dg del Pistoia Basket e autore del libro Sport Marketing Formula - Come far vincere la squadra anche fuori dal campo rimettendo il tifoso al centro) sul concetto riguardante il tifoso come perno centrale. La conferenza-lezione si è tenuta nell’Aula Jona del dipartimento di Management: dopo la presentazione di Anna Claudia Pellicelli - professore ordinario di Marketing Strategico e Internazionale e direttore dei due master in marketing - , il tema principale approfondito dai tre ospiti è stato appunto quello di trasformare il ruolo del tifoso da member a owner, dunque ripensare al ruolo del tifoso che deve tornare a essere parte centrale su cui ruota il progetto sportivo. Il modello analizzato è già presente in altre zone d’Europa, in particolar modo in Germania, con il Bayern Monaco che è ormai considerato un esempio da cui prendere spunto.