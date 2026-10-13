Come sono andati i giocatori del Torino al Fantacalcio in questa giornata? Vediamo i voti dei pagellisti per la sesta giornata di Serie A
Torino-Udinese: i voti al Fantacalcio
Pareggio prima della sosta per Bologna e Torino che con un punto iniziano la pausa Nazionali. A segno Bernardeschi e Kulenovic dalla panchina per una gara combattuta che ha visto i granata recuperare con le unghie e con i denti. Vediamo i voti assegnati dai pagellisti al Fantacalcio per Torino-Roma.
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