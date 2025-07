Schuurs, in attesa del campo arriva una buona notizia: si sposa

"Ha detto sì". Prima del rientro previsto per la prossima stagione, il difensore granata ha già un motivo per festeggiare

Redazione Toro News 4 luglio 2025 (modifica il 4 luglio 2025 | 15:50)

"]

Schuurs, le congratulazioni del Torino — Prima l’inginocchiamento di rito, poi un affettuoso abbraccio a poppa di una barca, con alle spalle la splendida costa di Portofino. Quale cornice migliore per celebrare un momento tanto speciale? Non sono mancati gli auguri da parte di attuali ed ex compagni di squadra. “Congrats broskii”, scrive Gvidas Gineitis. Si uniscono anche Valentino Lazaro, Koffi Djidji e persino l’account ufficiale del Torino, con un “Congrats!” corredato da un cuore.

Schuurs, i tifosi lo attendono — Una boccata d’aria positiva per Schuurs, reduce da un autentico calvario durato quasi due anni. La sua ultima presenza in campo risale al 21 ottobre 2023: un’eternità. In mezzo, una ricaduta che lo ha costretto a saltare l’intera stagione appena conclusa.

Di recente, lo stesso Schuurs ha rassicurato i tifosi sulle sue condizioni: “Sto meglio, sì. Il ginocchio non mi fa più male, nemmeno sotto sforzo. Il mio rientro è previsto tra settembre e ottobre. Intanto continuo il lavoro di rinforzo muscolare con gli altri infortunati”.

I tifosi granata non vedono l’ora di riabbracciarlo in campo, ma intanto non possono che gioire per lui e per questo nuovo, bellissimo capitolo della sua vita. Auguri, Perr!