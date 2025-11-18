Serie A, De Siervo: “La Champions ha tolto popolarità al nostro campionato”

In questi giorni a Torino si sta svolgendo il Social Football Summit, giunto all'ottava edizione. Tanti i temi toccati, dagli stadi al social, fino anche all'intelligenza artificiale. Nella giornata di oggi è intervenuto anche l'amministratore della Lega Serie A Luigi De Siervo, che ha fatto un punto della situazione del panorama calcistico della penisola italiana. “È la Champions League ad aver reso meno popolare il nostro campionato all’estero. Pensate all’Inghilterra: la fantomatica Premier League ha dovuto mettere sul mercato il 35% delle gare in più, e il costo di ciascuna partita è diminuito del 21%. La crisi perciò riguarda tutti i campionanti, non solo la Serie A. Quello che può fare la Lega Serie A è cercare di sensibilizzare FIFA e UEFA per bloccare questo fenomeno, altrimenti rischiamo di distruggere il tessuto di queste squadre“.