E' arrivato l'ok definitivo per il derby di Roma. Il Tar del Lazio ha deciso di non deliberare sulla questione, rinviando il caso all’avvocatura dello Stato: Lega Serie A e Prefettura di Roma hanno trovato una soluzione condivisa sulla data e sull’orario del derby di Roma e delle altre quattro partite coinvolte nel 37esimo turno di questo campionato di Serie A 2025-2026. La Lega Serie A e la Prefettura sono arrivati ad una decisione: il match dell'Olimpico e le partite della zona Europa si disputeranno domenica 17 maggio alle ore 12.00.

Derby di Roma, è arrivata la decisione congiunta tra Lega e Prefettura

Inizialmente la Lega Serie A aveva programmato le cinque gare della 37esima giornata valide per le qualificazioni alla prossima Champions League (Como-Parma, Genoa-Milan, Juventus-Fiorentina, Pisa-Napoli e Roma-Lazio) alle 12.30 di domenica 17 maggio. Tuttavia, in contemporanea con le gare di campionato si giocherà la finale degli Internazionali d'Italia che andrà in scena al Foro Italico di Roma, a pochi passi dallo Stadio Olimpico che ospiterà il derby capitolino: questo ha portato la Prefettura di Roma a posticipare il match tra giallorossi e biancocelesti a lunedì 18 maggio alle 20.45, insieme alle altre quattro gare. A poche ore dalla mancata sentenza del Tar è arrivata la decisione congiunta tra le due parti che hanno avviato un tavolo tecnico per provare ad arrivare a una soluzione su data e orario del derby di Roma. La Prefettura ha accettato la proposta della Lega: Roma-Lazio, insieme alle altre gare delle squadre di Serie A in lotta per le coppe europee, scenderanno in campo alle 12 domenica.