Serie A, ipotesi FIGC: spostare la trentesima giornata per i playoff mondiali

L'idea è quella di anticipare il weekend della trentesima giornata della Serie A per permettere di preparare al meglio i playoff mondiali

L'Italia si è qualificata aritmeticamente ai playoff per i Mondiali del 2026, che si svolgeranno in Messico, USA e Canada. C'è ancora uno spiraglio aperto per cercare di staccare il biglietto per il volo diretto, ma si tratta di uno scenario quanto mai complicato, dato che prevederebbe la sconfitta della Norvegia nelle restanti gare, con gli Azzurri costretti a non sbagliare.

In ottica spareggio, la FIGC starebbe pensando ad una soluzione per permettere alla banda di Gattuso di preparare al meglio le gare: spostare la 30esima giornata di campionato, in programma nel weekend del 21-22 marzo, a soli quattro giorni dai playoff per il Mondiale.

Secondo quanto riportato da Corriere dello Sport, Gabriele Gravina (numero uno della FIGC), avrebbe accolto positivamente la richiesta, ma il quadro resta difficile. Il calendario infatti è largamente intasato a causa dei tanti impegni legati alla coppa nazionale e anche alle manifestazioni europee. Si proverà però fino alla fine a portare avanti il progetto.