Dopo due anni dall'ultima apparizione in Serie A il Frosinone di Alvini torna in massima serie. Il 5-0 sul Mantova consente ai gialloblù la promozione all'ultima giornata. Il Frosinone conclude il campionato a 81 punti, -1 sul Venezia.

Frosinone di nuovo in Serie A, i dettagli

Finale sorridente per i Ciociari, che al 5' mettono a segno la rete dell'1-0 con, terminando poi il primo tempo 2-0. Nella ripresa arriva il tris dopo 12 minuti di gioco e, a mettere un'ipoteca sulla partita, i gol al 71' e 76' per il 5-0 finale. Venezia 82, Frosinone 81 e la terza promossa che verrà decretata nei playoff delle classificate tra terzo e ottavo posto. Sentenze infine nel fondo della classifica, che vede la retrocessione in Serie C di Spezia, Pescara e Reggiana.