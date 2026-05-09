L'ultima folle giornata di Serie B ha regalato la promozione del Frosinone in Serie A, il tabellone definitivo per i playoff e i playout e infine le tre retrocesse: Pescara, Reggiana e Spezia. Nell'ultimo incrocio decisivo per la salvezza si affronteranno Bari e Südtirol, due squadre legate da un filone particolare: Andrea Masiello.

Il difensore ha militato nel Bari e ora è un giocatore del Südtirol, ma è sopratutto noto per il suo coinvolgimento nel grave scandalo relativo al calcioscomesse del 2012. Famoso è il goffo autogol proprio con il Bari in un derby contro il Lecce nella stagione 10/11, poi rivelatosi come voluto sempre nell'ambito del calcioscomesse.

Il giocatore non prenderà però parte ai playout. Masiello infatti ha deciso di ritirarsi prima della sfida: dopo la squalifica per calcioscommesse, il centrale non ha affrontato più i Galletti, e non lo farà nemmeno nella doppia sfida in cui il Sudtirol si giocherà un'intera stagione.