A nemmeno un anno dalla sconfitta contro la Juventus dello scorso 25 maggio, che ne decretò la retrocessione, il Venezia si riprende la Serie A. Il 2-2 del Picco di La Spezia consente agli arancioneroverdi di festeggiare la promozione con una giornata d'anticipo. Complice anche la sconfitta del Monza a Mantova per 3-2, Giovanni Stroppa festeggia la sua quinta promozione in carriera, la quarta in massima serie.

Venezia di nuovo in Serie A, i dettagli

Finale thriller per il Venezia, che al 70' vinceva 2-0 per le reti di Yeboah (che ha anche sbagliato un rigore) e Sagrado. Lo Spezia nel finale ha agguantato il pareggio con Valoti e Artistico senza guastare la festa dei lagunari. Ancora una giornata invece per decretare la seconda promozione diretta. Il Frosinone si trova a 78 punti, il Monza insegue a 75. Il programma dell'ultimo turno di regular season prevede Frosinone-Mantova e Monza-Empoli. Ai ciociari basta un pareggio, ma nel caso in cui arrivassero a pari punti a salire in A sarebbero i brianzoli per gli scontri diretti a favore.