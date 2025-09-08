Sinner cittadino onorario di Torino. Lo Russo: “Vicino allo spirito torinese”

Ieri sconfitto sul campo dello US Open dall'oggi numero 1 al mondo in classifica ATP, Carlos Alcaraz, Jannik Sinner, campione italiano che sta facendo ri-innamorare una popolazione intera del tennis, è stato oggi nominato cittadino onorario di Torino. A confermarlo è il sindaco della città, Stefano Lo Russo, che ha così commentato l'approvazione della proposta: "E' tra coloro che hanno reso Torino celebre nel mondo". Lo Russo ha commentato la figura di Jannik Sinner con grande gioia ed emozione: "E’ un grande campione, un grande italiano che rappresenta un modello virtuoso per i giovani con il comportamento che assume nella vittoria e nella sconfitta". Il primo cittadino del capoluogo piemontese ha descritto il tennista trentino come uno sportivo in grado di "esprimere una dimensione etica e valoriale vicina allo spirito torinese" grazie a questa sua caratteristica: "Ha dimostrato che attraverso il sacrificio, attraverso l'allenamento, la costanza, si possono ottenere buoni risultati e che, anche quando si perde, si può reagire con signorilità".