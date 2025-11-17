Sinner trionfa alle ATP Finals, Graziani: “Giocava con una maglia granata”

Jannik Sinner vince ancora. Il tennista italiano batte Alcaraz in due set: 7-6 (7-4 al tie-break) e 7-5 e per la seconda volta di fila solleva il trofeo delle ATP Finals. Altro grande trionfo dunque per Sinner, in questa stagione, che l'ha visto sollevare Australian Open e Wimbledon.

Contro il rivale spagnolo Sinner è sceso in campo con una maglia color granata. Ciccio Graziani, durante La Domenica Sportiva, ha commentato così il successo del tennista: "Sono contento perché Sinner ha vinto a Torino con la maglia granata. Anche i tifosi del Torino hanno un po' vinto stasera".