Società sportive e tifosi: avanza la proposta di legge del Comitato Noif

Domani, sabato 4 marzo, un evento ad Alessandria in merito all’avanzamento della proposta di legge “Nelle origini il futuro”, portata avanti dal Comitato Noif. La legge in questione, sarebbe un passo importante nella storia del calcio e dello sport, in quanto si impegna a riallacciare i rapporti e i legami fra le società sportive e i loro sostenitori. L’evento, ospitato dall’associazione Ideale Grigio, si terrà alle 10:30 in Piazza De André 76, e vi parteciperanno ToroMio e Unione Club Granata, insieme ad altri club di altre squadre italiane. L’evento si potrà seguire anche in streaming, tramite i canali ufficiali di Ideale Grigio.