Spezia, offerta a Giampaolo la panchina di Thiago Motta: l’ex granata rifiuta

I nuovi contatti del club ligure non avrebbero trovato la risposta sperata nel tecnico di Bellinzona secondo le indiscrezioni di Gianluca Di Marzio

Marco Giampaolo ha rifiutato la panchina dello Spezia. A riportarlo è Gianluca Di Marzio sul sito gianlucadimarzio.com, rivelando come l'ex tecnico granata sia stato contattato dal ds Roberto Pecini per prendere il posto di Thiago Motta. Giampaolo, che già aveva parlato in estate con il club ligure, dopo aver valutato la proposta però avrebbe ribadito la sua posizione di allora, rifiutando nuovamente l'offerta. Il no dell'ex tecnico granata, legato ancora al Torino a livello contrattuale fino a giugno 2022, potrebbe portare lo Spezia a proseguire con Thiago Motta per il resto della stagione.