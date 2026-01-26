Nuovo sponsor ufficiale per l'Esporte Clube Vitória, lo storico club di Salvador de Bahia che milita nella Série A, l'élite del calcio brasiliano.La mossa sorprende per la sua audacia

Redazione Toro News 26 gennaio 2026 (modifica il 26 gennaio 2026 | 19:06)

Il Brasile colpisce ancora. Mentre il resto dell'America Latina è ancora impantanato nel dibattito sul ruolo delle piattaforme per adulti nella vita pubblica, il mercato brasiliano si allinea a una tendenza globale già visibile nei circuiti europei, dove marchi come OnlyFans vantano una presenza consolidata in categorie come la Moto2 del motomondiale (MotoGP). Il calcio brasiliano ha tagliato corto, dimostrando ancora una volta che lo sport deve essere inclusivo e che, nel rispetto reciproco, tutti i settori possono essere presenti per interagire con il pubblico. La notizia ha scosso il mercato questa settimana: Skokka, il marchio di Bakeca Incontri per l'America Latina e gigante globale degli annunci, è il nuovo sponsor ufficiale dell'Esporte Clube Vitória, lo storico club di Salvador de Bahia che milita attualmente nella Série A, l'élite del calcio brasiliano. La mossa sorprende per la sua audacia, ma conferma che il Brasileirão gioca un altro campionato. In un contesto regionale in cui i club proteggono ossessivamente la propria immagine legandosi solo a marchi tradizionali, quelli di Bahia hanno rotto gli schemi. La notizia ratifica una tendenza di apertura nel gigante sudamericano: l'integrazione del settore dell'intrattenimento per adulti come attore finanziario legittimo e strategico all'interno dello sport d'élite.

Logistica di prima classe: I gol sono amori, ma i voli portano punti — Perché un club storico firma con una piattaforma di annunci? Perché l'accordo risolve un problema reale. L'iniezione economica di Skokka ha un obiettivo preciso: finanziare sette voli charter per la squadra durante la stagione 2026. Per lo staff tecnico, evitare scali in un paese dalle dimensioni continentali rappresenta un vantaggio competitivo diretto. Di fronte alle domande sulla natura dello sponsor, la dirigenza ha scelto la via del pragmatismo. Lo stesso presidente del club lo ha sottolineato chiaramente: "Siamo la regione con più misoginia del paese e in questo club ciò non è ammesso", ha dichiarato Fabio Mota.

Carte in regola: L'avallo corporativo che mette a tacere le critiche — Per scendere in campo non basta mettere i soldi; bisogna avere un curriculum immacolato. Skokka ha capito che per giocare in serie A doveva operare con la serietà di una multinazionale e consolidare il cambiamento dall'interno. Non si è trattato solo di rispettare le norme, ma di aiutare a scriverle: il marchio è stato fondamentale nella fondazione di ABIPEA (Associação Brasileira das Indústrias e Profissionais do Entretenimento), sedendosi allo stesso tavolo con il Ministero della Giustizia e la Polizia Federale per blindare l'etica e la sicurezza digitale del settore in Brasile. A livello utente, l'azienda presenta credenziali di servizio verificabili. La piattaforma arriva con il sigillo RA 1000 di Reclame Aqui sotto il braccio, un riconoscimento difficile da ottenere anche per banche o compagnie telefoniche. Vantano un punteggio medio di soddisfazione di 9.4 e rispondono al 100% dei reclami. Questi indicatori di qualità sono diventati la garanzia di fiducia decisiva affinché la dirigenza del club siglasse l'alleanza.

Tecnologia e sicurezza: La blindatura finale — L'accordo evidenzia anche i sistemi di sicurezza che l'industria sta adottando. La piattaforma opera con strumenti di verifica come Thorn Safer (Intelligenza Artificiale per il rilevamento di abusi su minori) e validazione biometrica tramite Incode. Va sottolineato che questi protocolli di sicurezza non sono esclusivi delle operazioni brasiliane, ma sono già attivi in mercati chiave come Argentina, Messico e Colombia. Infine, la strategia del brand include una componente di responsabilità sociale d'impresa. Oltre al sostegno alla ONG Fala Mulher in Brasile, l'azienda ha confermato che sta ultimando accordi simili per finanziare ONG in Argentina e in altri paesi dell'America Latina, cercando di replicare quel modello di integrazione e trasparenza che oggi le permette di essere presente nella prima divisione del calcio brasiliano.

(articolo pubbliredazionale)