TN Radio: "La tifoseria del Toro sta morendo perché..." (VIDEO)

La Spring Cup-Torino Fc Cup mette in mostra le Academy del Torino. La rassegna ha visto in campo 176 squadre partecipanti, 24 delle quali appartenenti alla provincia di Torino, la più rappresentata davanti a Bologna (14), Reggio Emilia (13) e Brescia (12). Tante le formazioni che si sono distinte. Tra le Academy granata spicca il Barcanova, vincente nella categoria Pulcini U11 (verde) e seconda negli Allievi U16.

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Ottimo rendimento anche per il San Secondo Pinerolo, protagonista in più categorie con la vittoria nei Pulcini U10 (giallo) a cui si aggiungono il secondo posto negli U11 rossi e podi nelle fasce superiori. Positivo anche il percorso del Canadà Vercelli con due quarti posti. Presenti alla manifestazione anche rappresentanti dello staff del progetto Torino FC Academy: Gianluigi De Martino, Coordinatore del progetto Torino F.C. Academy, Fulvio Casella, istruttore tecnico e tecnico formatore granata, e Giovanni Zichella, quindici anni alle spalle da allenatore nel settore giovanile granata.