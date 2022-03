Tomori non convocato in Nazionale, Ola Aina su Instagram: “Verrà il momento…”

Southgate ha diramato la lista dei convocati: assente Tomori. Dalla parte del rossonero tifosi inglesi, giornalisti e Ola Aina

Ola Aina si schiera dalla parte di Fikayo Tomori, ma non è l'unico. Nella giornata di ieri - giovedì 17 marzo - il CT della nazionale inglese Southgate ha diramato la lista dei convocati per le prossime due amichevoli contro Svizzera e Costa d’Avorio, ma tra i 25 non figura il nome del giocatore rossonero. La decisione ha scatenato diverse polemiche da parte dei tifosi inglesi, che sui social hanno manifestato il proprio dissenso, ma non solo. Dalla parte di Tomori anche giornalisti e il giocatore granata Ola Aina, il quale attraverso una storia sul proprio profilo Instagram scrive: "Verrà il momento...".