Torino, blitz della finanza nello storico Bar Norman: le ultime

La Guardia di finanza di Torino questa mattina ha posto i sigilli alle sedi torinesi di Postalcoop e Cargo Broker con l’operazione che ha portato al sequesto di 26,5 milioni a dieci società e nove indagati. Tra i locali a cui le fiamme gialle hanno messo i sigilli c’è anche il Bar Norman di Torino, tra via Pietro Micca e via Cernaia. Il Bar Norman era stato venduto tempo fa da Gerla alla società Postalcoop. Le indagini hanno accertato presunte irregolarità nella gestione dei lavoratori e una frode fiscale collegata agli appalti per la manodopera. Nato come pasticceria e caffetteria nel 1918, il Norman è il luogo dove è stato fondato, il 3 dicembre 1906, il Torino Football Club. Secondo quanto riportato da Corriere Torino, gli indagati avrebbero commesso reati di natura fiscale. Ci sarebbero state “somministrazioni irregolari” di manodopera dissimulate attraverso la stipula di finti contratti di appalto di servizi in favore di diversi committenti, con sede in Piemonte, Lombardia, Lazio, Veneto, Liguria ed Emilia-Romagna. L’obiettivo era conseguire guadagni illeciti attraverso il sistematico mancato pagamento delle imposte dovute.