Torino, chieste 21 condanne per daspo violato ad alcuni ultras granata: i dettagli

Chieste 21 condanne per aver violato il daspo ad alcuni ultras granata. Secondo quanto riportato dall'Ansa, questa mattina al tribunale di Torino il processo a 21 ultras granata accusati di aver violato il Daspo che impediva loro di frequentare le aree attorno allo stadio Grande Torino e il sostituto procuratore Paolo Scafi ha chiesto condanne tra i sei e gli otto mesi e venti giorni di carcere. Il procedimento arriva dopo che la Cassazione aveva annullato la precedente sentenza di assoluzione emessa nel novembre 2024 "ribadendo che la misura sia volta a prevenire episodi di violenza, non a penalizzare abitudini pacifiche e consolidate". Secondo l'accusa, gli imputati sarebbero stati trovati in un bar in via Filadelfia, durante partite e allenamenti, nonostante il divieto. L'indagine, avviata nel febbraio 2024 dopo controlli della Digos avvenuti tra il 4 e il 22 febbraio, aveva già portato a sei arresti.