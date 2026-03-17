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Torino, chieste 21 condanne per daspo violato ad alcuni ultras granata: i dettagli

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Chieste 21 condanne per ultras del Torino per daspo violato: la Cassazione aveva annulla il precedente sentenza
Eugenio Gammarino
Eugenio Gammarino Redattore 

Chieste 21 condanne per aver violato il daspo ad alcuni ultras granata. Secondo quanto riportato dall'Ansa, questa mattina al tribunale di Torino il processo a 21 ultras granata accusati di aver violato il Daspo che impediva loro di frequentare le aree attorno allo stadio Grande Torino e il sostituto procuratore Paolo Scafi ha chiesto condanne tra i sei e gli otto mesi e venti giorni di carcere. Il procedimento arriva dopo che la Cassazione aveva annullato la precedente sentenza di assoluzione emessa nel novembre 2024 "ribadendo che la misura sia volta a prevenire episodi di violenza, non a penalizzare abitudini pacifiche e consolidate". Secondo l'accusa, gli imputati sarebbero stati trovati in un bar in via Filadelfia, durante partite e allenamenti, nonostante il divieto. L'indagine, avviata nel febbraio 2024 dopo controlli della Digos avvenuti tra il 4 e il 22 febbraio, aveva già portato a sei arresti.

 

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