Torino FC Camp 2026: iscrizioni aperte, una nuova sede e 7 settimane di attività

Sauze d’Oulx come nuova location, disponibili anche i Day Camp in città

Redazione Toro News 24 marzo - 18:50

Il Torino, attraverso un comunicato sul proprio sito ufficiale, ha annunciato l’apertura delle iscrizioni al Torino FC Camp. Per l’edizione della prossima estate si aggiunge una nuova sede a Sauze d’Oulx, presso l’Hotel Assietta. Potranno partecipare bambini e bambine dai 6 anni, così come ragazzi e ragazze fino ai 16 anni. Sono previsti tre turni, dal 5 al 25 luglio.

Sono confermati i cinque turni a Limone Piemonte, dal 21 giugno (con formula residenziale) al 25 luglio. La location di Gressoney viene ampliata a sei turni, dal 28 giugno all’8 agosto, mentre è confermata anche Prato Nevoso, dal 26 luglio all’8 agosto. In totale, sono previste 7 settimane di attività, dal 21 giugno all’8 agosto.

È inoltre possibile partecipare anche restando a Torino, grazie ai Day Camp giornalieri presso l’impianto Cit Turin di Corso Ferrucci 63/A e a Orbassano, al Centro Sporting di Via Gozzano 11. Per entrambe le sedi sono disponibili cinque turni, dall’8 giugno al 10 luglio.

Per quanto riguarda le iscrizioni, per i Day Camp il saldo dell’intero importo dovrà essere effettuato entro 15 giorni dalla data di iscrizione. Per i camp settimanali è invece previsto un acconto di 300 euro entro 15 giorni dall’iscrizione, mentre il saldo dovrà essere versato entro il 31 maggio.

Al termine dell’esperienza, i partecipanti riceveranno un attestato di frequenza con valutazione tecnica e, con l’iscrizione ad almeno una settimana di Camp, un mini abbonamento in Curva Primavera valido per 14 partite casalinghe.