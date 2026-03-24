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Torino FC Camp 2026: iscrizioni aperte, una nuova sede e 7 settimane di attività

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Sauze d’Oulx come nuova location, disponibili anche i Day Camp in città
Redazione Toro News

Il Torino, attraverso un comunicato sul proprio sito ufficiale, ha annunciato l’apertura delle iscrizioni al Torino FC Camp. Per l’edizione della prossima estate si aggiunge una nuova sede a Sauze d’Oulx, presso l’Hotel Assietta. Potranno partecipare bambini e bambine dai 6 anni, così come ragazzi e ragazze fino ai 16 anni. Sono previsti tre turni, dal 5 al 25 luglio.

Sono confermati i cinque turni a Limone Piemonte, dal 21 giugno (con formula residenziale) al 25 luglio. La location di Gressoney viene ampliata a sei turni, dal 28 giugno all’8 agosto, mentre è confermata anche Prato Nevoso, dal 26 luglio all’8 agosto. In totale, sono previste 7 settimane di attività, dal 21 giugno all’8 agosto.

È inoltre possibile partecipare anche restando a Torino, grazie ai Day Camp giornalieri presso l’impianto Cit Turin di Corso Ferrucci 63/A e a Orbassano, al Centro Sporting di Via Gozzano 11. Per entrambe le sedi sono disponibili cinque turni, dall’8 giugno al 10 luglio.

Per quanto riguarda le iscrizioni, per i Day Camp il saldo dell’intero importo dovrà essere effettuato entro 15 giorni dalla data di iscrizione. Per i camp settimanali è invece previsto un acconto di 300 euro entro 15 giorni dall’iscrizione, mentre il saldo dovrà essere versato entro il 31 maggio.

Al termine dell’esperienza, i partecipanti riceveranno un attestato di frequenza con valutazione tecnica e, con l’iscrizione ad almeno una settimana di Camp, un mini abbonamento in Curva Primavera valido per 14 partite casalinghe.

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