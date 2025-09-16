Torino Fd, annunciati i nuovi tecnici per la stagione 2025/26: i nomi e le foto

Inizia un nuovo percorso per il Torino Fd. A oltre quindici anni dalla sua fondazione, dopo aver vinto scudetti, l'ultimo dei quali lo scorso 25 maggio - magico: il primo di terzo livello - il Torino For Disable si appresta ad iniziare una nuova sfida. Nella serata di ieri, lunedì 15 settembre 2025, sono stati presentati i nuovi tecnici per la stagione 2025/2026: Aldo De Vincenzo, Ennio Cuppone, Maurizio Del Vecchio e Adriano Abrate. Uno di questi nomi potrà suonare familiare: Maurizio Del Vecchio è il figlio del compianto Michele Del Vecchio, figura storica del calcio piemontese, che ha guidato la formazione del Torino Fd negli ultimi anni e che è scomparso una settimana fa.