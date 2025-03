Torino, Gravina in visita a Superga omaggia la memoria degli Invincibili

Il presidente della Federcalcio Gabriele Gravina, nella giornata di oggi, venerdì 21 marzo, ha fatto vista a Superga per omaggiare il Grande Torino. Mentre gli azzurri del ct Spalletti si allenano alla Pinetina (Lombardia), Gravina ha deciso di approfittare della vicinanza con la Basilica di Superga per portare i fiori al monumento dedicato all'incidente del 4 maggio. Sull'account x della FIGC leggiamo anche le parole del presidente di federazione in onore dei 31 uomini granata: "Il Grande Torino è un simbolo di unità nazionale che non verrà mai dimenticato, un patrimonio di valori per tutto il calcio italiano". Un bel gesto in ricordo di una squadra storica per la nostra nazione.