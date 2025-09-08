Torino-Napoli, aperta la vendita per il settore ospiti: i dettagli

Sabato 18 ottobre allo Stadio Olimpico Grande Torino andrà in scena la sfida fra il Torino di Marco Barino e il Napoli guidato da Antonio Conte. Nelle ultime ore la società partenopea ha annunciato che i biglietti per il settore ospiti della sfida contro i granata saranno disponibili a partire dalle ore 10:00 di martedì 9 settembre al prezzo di 39 euro. L’acquisto dei biglietti per il settore ospiti è concesso ai soli possessori di fidelity card del Napoli, non residenti in Campania. I biglietti del settore ospiti saranno in vendita fino alle ore 19:00 di venerdì 17 ottobre. A seguire il comunicato del Napoli.