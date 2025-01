Torino, si è spento all’età di 84 anni Denis Law

Denis Law, ex attaccante di Manchester United e Torino, è morto all'età di 84 anni. Soprannominato "Il Re", lo scozzese ha vestito le maglie di Huddersfield Town, Manchester United e City, mentre in Italia ha giocato col Torino dal 1961-1962 segnando 10 gol in 27 presenze. Con la nazionale scozzese ha collezionato 55 presenze e i suoi 30 gol lo hanno reso il miglior marcatore scozzese di tutti i tempi. Nel 2021 gli è stata diagnosticata la malattia di Alzheimer e la demenza vascolare.